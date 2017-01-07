Джои ван ден Берг
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1986 (35) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Рединг
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
4
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала