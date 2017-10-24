Лукас Бийкер
№5
Защитник
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Команда
Херенвен
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 марта 1993 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 22:30
Кадис
1 : 2
Бетис
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Кадис
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала