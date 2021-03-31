Арнор Ингви Траустасон
№30
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Исландия
Дата рождения
30 апр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 81'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
минуты: 1' - 81' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Армения
2 : 0
Исландия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Армения
2
Исландия
0
минуты: 77' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Германия
3 : 0
Исландия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 71'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Германия
3
Исландия
0
минуты: 1' - 71' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур