Линус Вальквист
№6
Защитник
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Команда
Норрчепинг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
11 нояб. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Редингхаузен
3 : 2
Динамо
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3
Динамо
2
был в запасе