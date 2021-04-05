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Олимпиада
Филип Дагерсталь
№3
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Швеция
Дата рождения
1 февр. 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
-:-
Химки
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
-
Химки
-
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
64'
64'
64'
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур