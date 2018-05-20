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Алессандро Конфенте
№98
Вратарь
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 июня 1998 (22) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Кьево
1 : 0
Беневенто
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Беневенто
0
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
Рома
4 : 1
Кьево
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4
Кьево
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Интер
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Интер
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Торино
0
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Кьево
1
был в запасе
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
Кьево
1 : 1
Сассуоло
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Милан
3 : 2
Кьево
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
3
Кьево
2
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Дженоа
1
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Ювентус
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Ювентус
2
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Лацио
5 : 1
Кьево
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
5
Кьево
1
был в запасе
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
20:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Беневенто
1 : 0
Кьево
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1
Кьево
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
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