Жозе Корреа
№99
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
22 окт. 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Сассуоло
3 : 1
Интер
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Интер
1
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3
Интер
3
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Интер
1 : 0
Кьево
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кьево
0
был в запасе