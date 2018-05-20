Леонардо Марсон
№70
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Сассуоло
0 : 1
Рома
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0
Рома
1
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 21:45
Интер
1 : 2
Сассуоло
12.05.2018 12 мая 2018 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:00
Сассуоло
1 : 0
Фиорентина
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
0
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Беневенто
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2
Беневенто
2
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Сассуоло
2
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Лацио
3
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
7
Сассуоло
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Дженоа
1 : 0
Сассуоло
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Сассуоло
0
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Верона
2
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1
Сассуоло
2
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Сассуоло
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Сассуоло
0 : 1
Удинезе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0
Удинезе
1
был в запасе