Сандер Берге
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
14 февр. 1998 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 23:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
Манчестер Юнайтед
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 12'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 12' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
18'
18'
18'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Челси
4 : 1
Шеффилд Юнайтед
75'
75'
75'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
4
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 15:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Ливерпуль
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
13'
86'
13'
86'
13'
86'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
13'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Арсенал
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
38'
38'
38'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Лидс
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Вулверхэмптон
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вулверхэмптон
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур