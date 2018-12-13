Аслак Фалч
№31
Вратарь
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Команда
Сарпсборг 08
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
25 мая 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Генк
4 : 0
Сарпсборг 08
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Генк
4
Сарпсборг 08
0
был в запасе
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Мальме
1 : 1
Сарпсборг 08
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мальме
1
Сарпсборг 08
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Сарпсборг 08
1 : 1
Мальме
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сарпсборг 08
1
Мальме
1
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Генк
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сарпсборг 08
3
Генк
1
был в запасе