Эрос Де Сантис
№3
Защитник
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Команда
Витербесе
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Астра
0 : 0
Рома
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астра
0
Рома
0
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Аустрия
2 : 4
Рома
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аустрия
2
Рома
4
был в запасе