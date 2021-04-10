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Олимпиада
Томас Оувеян
№5
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
24 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
Фиорентина
3 : 2
Удинезе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Удинезе
3 : 2
Парма
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3
Парма
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
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