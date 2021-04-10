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Олимпиада
Марвелус Накамба
№19
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
19 янв. 1994 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
-:-
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
-
Астон Вилла
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
35'
35'
35'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Астон Вилла
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
0
был в запасе
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
был в запасе
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
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