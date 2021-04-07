Милан Шкриньяр
№37
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Словакия
Дата рождения
11 февр. 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Интер
-:-
Сассуоло
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
-
Сассуоло
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
54'
54'
54'
08.03.2021 08 марта 2021 пн 22:45
54'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021 04 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
56'
56'
56'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
56'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Верона
1 : 2
Интер
69'
69'
69'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
69'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1 : 0
Наполи
85'
85'
85'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур