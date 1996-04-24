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Филиппо Дамиан
№96
Полузащитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
Верона
3 : 1
Кьево
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3
Кьево
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Сассуоло
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 2
Кьево
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1
Кьево
2
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Интер
1 : 0
Кьево
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кьево
0
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 4
Ювентус
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Ювентус
4
был в запасе