Хосе Луис Вайя
№26
Полузащитник
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 авг. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Атлетико
2
был в запасе