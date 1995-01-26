Эндрю Юлсагер
№17
Полузащитник
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Команда
Остенде
Гражданство
Дания
Дата рождения
15 янв. 1995 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:30
Леганес
0 : 0
Сельта
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леганес
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:30
Эспаньол
1 : 1
Сельта
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1
Сельта
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:00
Сельта
2 : 1
Жирона
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2
Жирона
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2
Сельта
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:30
Сельта
3 : 1
Реал Сосьедад
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:15
Реал
2 : 0
Сельта
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:15
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2
Сельта
0
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Эйбар
1 : 0
Сельта
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
1
Сельта
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:00
Вальядолид
2 : 1
Сельта
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
2
Сельта
1
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 22:45
Сельта
1 : 2
Валенсия
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 22:45
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Валенсия
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
14.12.2018 14 дек. 2018 пт 23:00
Сельта
0 : 0
Леганес
14.12.2018 14 дек. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Леганес
0
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Вильярреал
2 : 3
Сельта
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2
Сельта
3
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:45
Сельта
2 : 4
Реал
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:45
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
2
Реал
4
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:45
Бетис
3 : 3
Сельта
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3
Сельта
3
был в запасе