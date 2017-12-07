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Олимпиада
Юлиан Леливелд
№49
Защитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
24 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Витесс
1 : 0
Ницца
40'
40'
40'
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витесс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лацио
1 : 1
Витесс
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
1
Витесс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
был в запасе