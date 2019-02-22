Кевин Дикс
№17
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 окт. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Сассуоло
0
был в запасе
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Эмполи
0
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
был в запасе
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
был в запасе
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:00
Фиорентина
1 : 1
Рома
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1
Рома
1
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:30
Торино
1 : 1
Фиорентина
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Лацио
1 : 0
Фиорентина
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1
Фиорентина
0
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Фиорентина
2 : 0
Аталанта
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
2
Аталанта
0
был в запасе
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 22:00
Интер
2 : 1
Фиорентина
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2
Фиорентина
1
был в запасе
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Сампдория
1 : 1
Фиорентина
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
1
Фиорентина
1
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Наполи
1 : 0
Фиорентина
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1
Удинезе
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Фиорентина
6 : 1
Кьево
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
6
Кьево
1
был в запасе