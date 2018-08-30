Джои Слигерс
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 июля 1994 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Тренчин
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЕК
3
Тренчин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 19:30
Тренчин
1 : 1
АЕК
55'
55'
55'
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 19:30
55'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Тренчин
1
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
Фейеноорд
1 : 1
Тренчин
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Фейеноорд
1
Тренчин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Тренчин
4 : 0
Фейеноорд
42'
42'
42'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Тренчин
4
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 18:30
Тренчин
4 : 1
Гурник
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Тренчин
4
Гурник
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
Гурник
0 : 1
Тренчин
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гурник
0
Тренчин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:30
Тренчин
1 : 1
Будучность
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Тренчин
1
Будучность
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд