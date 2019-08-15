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Евро-2020
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Олимпиада
Янио Бикель
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 июня 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Заря
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
Осиек
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
09.07.2019
09 июля 2019
вт
20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
09.07.2019
09 июля 2019
вт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
был в запасе