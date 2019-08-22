Барт Рамселар
№25
Полузащитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
29 июня 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
ПСВ
3 : 0
Аполлон
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПСВ
3
Аполлон
0
был в запасе