Яссин Аюб
№8
Полузащитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 марта 1994 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Порту
3
Фейеноорд
2
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
был в запасе