Джованни Труп
№20
Защитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 марта 1998 (23) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Утрехт
1
Зриньски
1
был в запасе