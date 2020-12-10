Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тимо Летшерт
№22
Защитник
Подписаться
Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 мая 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 18' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 18' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Наполи
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
1
Наполи
1
был в запасе
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
0 : 0
Реал Сосьедад
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЗ Алкмаар
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Реал Сосьедад
1 : 0
АЗ Алкмаар
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Реал Сосьедад
1
АЗ Алкмаар
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур