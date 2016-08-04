Ярослав Навратил
№15
Нападающий
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Команда
Хераклес
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 дек. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
Арука
0 : 0
Хераклес
88'
88'
88'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арука
0
Хераклес
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд