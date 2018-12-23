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Олимпиада
Джастин Хогма
№3
Защитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 1
Майнц
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1
Майнц
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 3
Хоффенхайм
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
РБ Лейпциг
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Хоффенхайм
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фортуна
2
Хоффенхайм
1
был в запасе