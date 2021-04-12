Ренато Тапиа
№14
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Перу
Дата рождения
28 июля 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
89'
89'
89'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
Сельта
1 : 3
Реал
25'
25'
25'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
34'
34'
34'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Валенсия
2 : 0
Сельта
53'
53'
53'
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
5'
5'
5'
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
35'
35'
35'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
90'
90'
90'
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Реал
2 : 0
Сельта
42'
42'
42'
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 16:00
Сельта
2 : 0
Алавес
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 13 тур
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
0 : 2
Сельта
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
45'
45'
45'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 10 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 9 тур