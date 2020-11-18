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Теннис
Олимпиада
Конор Вашингтон
№9
Нападающий
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
18 мая 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 66' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Северная Ирландия
1
Румыния
1
минуты: 66' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 62'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 62' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 75'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 75' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Северная Ирландия
0 : 1
Австрия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 61' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Северная Ирландия
0
Австрия
1
минуты: 61' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 77'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
минуты: 1' - 77' / Лига наций. Лига В, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
минуты: 1' - 65'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Румыния
1
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 65' / Лига наций. Лига В, 1 тур