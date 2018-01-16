Пол Дигби
№37
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1995 (26) лет
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
Мэнсфилд Таун
1 : 4
Кардифф
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мэнсфилд Таун
1
Кардифф
4
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Кардифф
0 : 0
Мэнсфилд Таун
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
0
Мэнсфилд Таун
0
был в запасе