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Евро-2020
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Олимпиада
Джордж Эванс
№4
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Дерби Каунти
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Брайтон & Хов
2
Дерби Каунти
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:30
Аккрингтон Стэнли
0 : 1
Дерби Каунти
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Аккрингтон Стэнли
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
22:45
Саутгемптон
2(3) : 2(5)
Дерби Каунти
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
2(3)
Дерби Каунти
2(5)
был в запасе
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Дерби Каунти
2 : 2
Саутгемптон
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Дерби Каунти
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала