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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Эрик Эльшлегель
№40
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 сент. 1995 (25) лет
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
0
Боруссия
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе