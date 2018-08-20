Дарио Лескано
№37
Нападающий
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
30 июня 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
был в запасе