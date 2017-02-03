Финн Порат
№34
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 февр. 1997 (24) года
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2017 03 февр. 2017 пт 22:30
Гамбург
1 : 0
Байер
03.02.2017 03 февр. 2017 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1
Байер
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Ингольштадт
3 : 1
Гамбург
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3
Гамбург
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Гамбург
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
1
Гамбург
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Гамбург
2 : 2
Вердер
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2
Вердер
2
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Гамбург
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
2
Гамбург
2
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур