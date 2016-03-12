Люка Боб
№40
Вратарь
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 мая 1995 (25) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
Тулуза
4 : 0
Бордо
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
4
Бордо
0
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 4
Бордо
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
2
Бордо
4
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
4
Ренн
0
был в запасе