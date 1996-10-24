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Олимпиада
Мохамед Шаиби
№47
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 окт. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1 : 0
Ницца
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1
Ницца
0
был в запасе
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
21:00
Монако
2 : 0
Бастия
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2
Бастия
0
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
19:00
Анжер
3 : 0
Монако
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
19:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
3
Монако
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
Монако
4 : 0
Тулуза
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
4
Тулуза
0
был в запасе