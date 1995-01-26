Штефан Шимич
№56
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 янв. 1995 (26) лет
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Чехия
2 : 1
Англия
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Чехия
2
Англия
1
был в запасе
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе