Давиде Риккарди
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
был в запасе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3
Лечче
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0
Рома
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1
Лечче
3
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Наполи
4
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1
Лечче
2
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Лечче
0 : 1
Верона
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0
Верона
1
был в запасе
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 21:45
Интер
4 : 0
Лечче
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
0
был в запасе