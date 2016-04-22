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Теннис
Олимпиада
Дориан Кэдди
№36
Нападающий
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
Ницца
3 : 0
Ренн
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Ренн
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
Ницца
0 : 2
Бастия
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
0
Бастия
2
был в запасе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
Ницца
1 : 1
Марсель
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Марсель
1
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1 : 0
Ницца
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1
Ницца
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
Кан
2 : 0
Ницца
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2
Ницца
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Лорьян
1
был в запасе
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Анжер
1
был в запасе