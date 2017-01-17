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Олимпиада
Ричард О'Доннелл
№12
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 сент. 1988 (32) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Бристоль Сити
0 : 0
Флитвуд
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
0
Флитвуд
0
минуты: 45' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала