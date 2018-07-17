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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Аймен Белаид
№26
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Тунис
Дата рождения
2 янв. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
53'
53'
53'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:45
53'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
3
Вадуц
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2018
11 июля 2018
ср
18:45
Вадуц
1 : 0
Левски
22'
22'
22'
11.07.2018
11 июля 2018
ср
18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вадуц
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд