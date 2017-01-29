Джеймс Уэйр
№17
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Суонси
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
2
Суонси
0
был в запасе