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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Джеймс Уэйр
№17
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Суонси
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
2
Суонси
0
был в запасе