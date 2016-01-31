Баба Траоре
№48
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1996 (25) лет
Рост
181
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
4
Ренн
0
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе