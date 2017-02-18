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Олимпиада
Антуан Рабийяр
№28
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
19:00
Марсель
2 : 0
Ренн
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
2
Ренн
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 4
Монако
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Монако
4
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3
Марсель
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур