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Теннис
Олимпиада
Жереми Порсан-Клеман
№17
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 дек. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2015/2016
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Монпелье
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
1
Монпелье
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Монпелье
2 : 0
Бордо
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
2
Бордо
0
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Монпелье
3 : 0
Ним
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
3
Ним
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Кан
2 : 2
Монпелье
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2
Монпелье
2
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Ницца
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
1
Ницца
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Дижон
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Дижон
2
был в запасе