Шон МакАллистер
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сканторп Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 авг. 1987 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Челси
2 : 0
Сканторп Юнайтед
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Сканторп Юнайтед
0
был в запасе