Конор Таунсенд
№14
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 марта 1993 (28) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Бромвич
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 1
Тоттенхэм
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 20:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Бромвич
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 19:30
Вест Бромвич
0 : 0
Бернли
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Вест Бромвич
3 : 3
Челси
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
3
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур