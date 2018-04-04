Конор Мастерсон
№87
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
8 сент. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 21:45
Ливерпуль
3 : 0
Манчестер Сити
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
0
был в запасе