Райан Кент
№14
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
55'
55'
55'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
55'
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
83'
53'
83'
53'
83'
53'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
83'
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала