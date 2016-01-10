Джо Аньон
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Сканторп Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 дек. 1986 (34) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Челси
2 : 0
Сканторп Юнайтед
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Сканторп Юнайтед
0
был в запасе